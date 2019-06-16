 بالفيديو.. فتاة تهشم لاب توب على رأس صديقها بسبب غيرتها عليه - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يوليه 2019 2:54 م القاهرة القاهرة 24°
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بالفيديو.. فتاة تهشم لاب توب على رأس صديقها بسبب غيرتها عليه

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 2:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 2:43 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لمشاجرة نشبت على متن طائرة بين فتاة وصديقها؛ بسبب غيرتها الشديدة عليه.

وظهرت الفتاة في الفيديو، وهي تنهال على صديقها بالضرب بواسطة اللاب توب الخاص بها.

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