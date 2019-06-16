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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لمشاجرة نشبت على متن طائرة بين فتاة وصديقها؛ بسبب غيرتها الشديدة عليه.

وظهرت الفتاة في الفيديو، وهي تنهال على صديقها بالضرب بواسطة اللاب توب الخاص بها.