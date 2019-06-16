الإمارات وإندونسيا يبحثان سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم "الأربعاء"، أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء الذي عقد بقصر بوغور الرئاسي في العاصمة جاكرتا - فرص التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والتنموية والزراعية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التداعيات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الجانبان الجهود المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب، مشددين على أهمية ترسيخ ونشر قيم التسامح والتعاون والتعايش المشترك بين شعوب العالم؛ لنشر الأمن والاستقرار والتقدم.. كما أكدا ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وأعرب آل نهيان عن سعادته بزيارة إندونيسيا، ناقلًا تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لإندونيسيا الصديقة حكومةً وشعبًا بدوام التقدم والاستقرار والازدهار.

وقال: "إن بلاده تهتم بشكل كبير بتوثيق علاقات الشراكة مع إندونيسيا في الكثير من المجالات المهمَّة والحيوية، خاصة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجدِّدة، والزراعة، والسياحة والاستثمار وغيرها من المجالات الأخرى"، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تملك الكثير من الفرص ومقومات النماء والازدهار، التي من المهم استثمارها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الروابط التنموية بينهما.

من جهته.. رحب الرئيس الإندونيسي بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلاده، معربًا عن ثقته بأن هذه الزيارة تدعم بقوة العلاقات المتينة بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما.. مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات وتنميتها.

ودعا المستثمرين الإماراتيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية القائمة في إندونيسيا، والتركيز على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتجارية والزراعية، مؤكدًا الإرادة السياسية القوية لحكومة بلاده؛ لتشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لدعمه.