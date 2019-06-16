«الأمن والتعاون الأوروبي» تؤكد على دور المنظمات الإقليمية في منع نشوب الصراعات

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن الإدارة الناجحة للتنوع في المجتمع هي مفتاح تجنب النزاعات، مشددة على أهمية قيام المنظمات الإقليمية بدور رئيسي في منع نشوب الصراعات.

وذكر بيان صادر عن المنظمة الأوروبية من مقرها في العاصمة النمساوية (فيينا) اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة إلى سياسات شاملة تساعد على تعزيز تماسك مجتمعاتنا المتنوعة، وبالتالي زيادة قدرتها على مواجهة الصراعات والأزمات.

ولفت البيان إلى تأكيد ميروسلاف جينوا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين أن ميثاق الأمم المتحدة يوفر إطارًا للتعاون في مجال السلام والأمن بين الأمم المتحدة والكيانات الإقليمية الآخرى.

وأشار إلى قول ميشال مليانار الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة "إن الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية هي أمر بالغ الأهمية".. لافتا إلى أنه بدون المنظمات الإقليمية لن تكون الأمم المتحدة قادرة على الاضطلاع بدورها المهم خاصة في مجال منع نشوب الصراعات.. مشددا على دور الشباب في المساهمة في نشر ثقافة السلام والحوار والمصالحة .