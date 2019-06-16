أمن القاهرة ينقل مريضا لمستشفى في حلوان بـ«كلارك» بسبب زيادة وزنه

في استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية في القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن لإغاثة مريض يعاني من زيادة في الوزن وحالته الصحية حرجة، تم إخراجه من شقته في حلوان باستخدام "كلارك" ونقله لأحد المستشفيات بمنطقة حلوان لتلقي العلاج.

كانت إدارة شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بوجود أحد المواطنين مريض وغير قادر على الحركة بسبب زيادة وزنه، وحالته الصحية تتطلب نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وانتلقت قوة أمنية إلى محل إقامته وتبين عدم إمكانية نقله لضيق باب الشقة، فقامت قوات الإنقاذ بهدم جزء من سور شرفة شقته الكائة بالطابق الثاني تحت إشراف مهندسي حي حلوان، ووضع المريض على إحدى المعدات "كلارك" عقب تجهيزها وإنزاله بأمان "دون إصابات"، وتم نقله للمستشفى بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج.

لاقى ذلك تقدير واستحسان المواطنين لسرعة استجابة أجهزة وزارة الداخلية للبلاغ؛ مما ساهم في مساعدة المريض ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.