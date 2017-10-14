وفاة عامل وفقدان 3 في انهيار بمنجم للفحم شرقي الهند

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ذكر مسؤولون هنود اليوم الأربعاء أن عاملا لقي حتفه وحوصر ثلاثة في انهيار أرضي بمنجم فحم تديره الحكومة في بلاية أوديشا، شرقي البلاد.

وقال ديكين ميهرا، المتحدث باسم شركة "كول إنديا" المالكة للمنجم، إن قطاعا كبيرا من المنجم المفتوح انهار في وقت متأخر أمس الثلاثاء، ما أدى إلى محاصرة 13 عاملا.

وأضاف أنه جرى إخراج تسعة عمال من تحت الحطام، وأنهم غادروا المستشفى بعدما تلقوا إسعافات أولية جراء ما لحق بهم إصابات طفيفة.

وتابع: "جرى انتشال جثمان عامل... أعمال الإنقاذ جارية لانقاذ العمال المفقودين".

وعقب الحادث، تم إغلاق المنجم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 20 ألف طن في اليوم.

وقال ميهرا: "سيظل الجزء المتضرر مغلقا، ويمكن استئناف العمل في القطاعين الآخرين بالمنجم خلال الأيام القليلة المقبلة".

ورفض ميهرا التقارير التي تفيد بأن انفجارا تم تحت السيطرة في الموقع كان السبب في الانهيار، مضيفا أنه جرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

وتعد الهند أكبر منتج للفحم في العالم ولكن إجراءات السلامة في المناجم تتسم بالهشاشة، والحوادث شائعة.