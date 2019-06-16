رابطة أبناء بني سوف في الكويت تكرم المحافظ هاني عبد الجابر لجهوده في مجال التنمية

التقى المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، برئيس رابطة أبناء بني سويف بدولة الكويت الشقيقة، وذلك بالإنابة عن أعضاء الرابطة بالكويت، الذين حرصوا على إهداء درع الرابطة للمحافظ تقديرًا لجهوده الكبيرة في تحقيق التنمية والتطوير بالمحافظة في مختلف المجالات، والتي أثمرت عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات في الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وتجميل وتطوير الميادين ومداخل المدن.

وأكد الأستاذ أحمد محمد حسني، رئيس رابطة أبناء بني سويف، أن أبناء المحافظة يتابعون عن كثب ما يتم تنفيذه من مشروعات في شتى المجالات، مشيرًا إلى عدد من المشروعات الخدمية الهامة التي أسعدت الجالية السويفية بالكويت منها: البدء في تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل ، وتطوير ميدان محطة السكة الحديد، ومداخل وبوابات المحافظة والمدن وبعض القرى، وتحسن مستوى النظافة والتجميل وتشجير الطرق والشوارع الرئيسية، وافتتاح مشروعات خدمية في الصحة والتعليم والصرف الصحي، والإعلان عن أكبر مشروع للصوبات الزراعية، والبدء في إقامة مدينة سياحية ومنطقة لوجستية بالمثلث الذهبي بالواسطى، والبدء في تطوير 7 مناطق عشوائية، والسعي لإنشاء كوبري أعلى مزلقان المديرية، بجانب الإعلان مؤخرًا عن موافقة وزارة الشباب والرياضة لإنشاء فندق رياضي سياحي من 15 طابق.

ومن جانبه أبدى محافظ بني سويف إعجابه بهذه اللفتة، مشيدًا بأبناء مصر ووطنيتهم في الداخل والخارج ، مطمئنًا منه على أحوال أبناء المحافظة في الخارج، ومطالبًا بضرورة الحفاظ على الصورة الطيبة المعهودة عن المواطن المصري من حبه وإخلاصه لوطنه واحترامه للقانون في كل مكان.

وأشار المحافظ المستشار هاني عبد الجابر إلى أن بني سويف حظيت بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية التنموية والخدمية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل اهتمامه بتنمية الصعيد، فأصبح على أرض المحافظة أكبر محطة كهرباء عالميًا، ومنطقة تكنولوجية ستضع المحافظة على خريطة الاستثمار في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وتم تحويل مستشفى بني سويف العام التخصصي وأصبحت تقدم خدمات طبية في تخصصات نادرة لم تكن موجودة بالمحافظة، وتم افتتاح طريق بني سويف الزعفرانة والذي فتح الآفاق نحو موانئ البحر الأحمر، وتم الانتهاء من أكبر محور تنموي شهدته المحافظة وهو محور عدلي منصور، وتمت مضاعفة الطاقة الاستيعابية لتوريد القمح بعد افتتاح صوامع سدس، وستدخل الكلية التكنولوجية الخدمة في العام الدراسي القادم كأول كلية في صعيد مصر، وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية التي كلفت الدولة المليارات للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.