أحبطت مباحث الإسكندرية تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، محاولة تصنيع 4 آلاف و500 طربه بإجمالي وزن 500 كيلو جرام، من مخدر الحشيش، وألقت القبض على أحد المتهمين، وجارِ البحث عن شريكه الهارب، وذلك وفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء.

وجاء عملية الضبط في أعقاب ورود معلومات لشرطة مكافحة الإتجار في المواد المخدرة، أكدتها تحريات المباحث، حول رصد نشاط شخصين مقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بالإتجار في المواد المخدرة، ومحاولتهما تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، مُستخدمين في ذلك مكبس يدوى لمضاعفة كمياته.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق بين مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، تم استهداف مسكنهما، وأمكن ضبط أحدهما في المكان المُعد لعملية إعادة التصنيع في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل شرق الإسكندرية.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 4 آلاف و500 طربه لمخدر الحشيش، وبلغ إجمالي ما تم ضبط من مخدر الحشيش حوالي 500 كيلو جرام، ومكبس يدوى بمشتملاته، و5 قوالب حديدية "إسطمبات"، وهاتف محمول، مبلغ مالي، وميزان.

وبمواجهة المتهم أقر في محضر الضبط الأولي بما أكدته التحريات، فتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.