حفتر: سنرفع راية النصر في العاصمة قريبا معلنين تحريرها من الإرهاب

قال قائد قوات "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، إن "بعد هذه المسيرة النضالية الظافرة نحو هدفنا السامي، وما قدم جيشنا والقوى المساندة له، عبر مشوارها الطويل من تضحيات سيرفع الشعب والجيش راية النصر في العاصمة قريبًا بإذن الله".

وأضاف "حفتر"، خلال كلمة، ألقاها اليوم الأربعاء:" سنعلن تحريرها وانتصارنا فيها على الإرهاب وأعوانهم وعلى كل من حمل السلاح ليرهب المواطنين ويعتدي على حرماتهم وأملاكهم، وينال من كرامتهم".

وأردف: "لتصبح طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها ومن دخلها فهو آمن، وتستعيد طرابلس مكانتها عاصمة لكل الليبيين، وتعمل مؤسسات الدولة فيها دون ابتزاز أو تهديد، وحين يتقدم الجيش فيها قريبًا وينتشر في ميادينها وشوراعها، ليسكر قيدها ويفك أسرها، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وكانت قوات "الجيش الوطني الليبي" قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.