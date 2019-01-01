أتيليه الإسكندرية يعرض الفيلم العالمي «المرأة الحديدية»

أقام أتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب)، برئاسة الدكتور محمد رفيق، مساء اليوم الأربعاء، عرضًا خاصًا للفيلم العالمي "المرأة الحديدية" The iron lady، ضمن نشاط نادي الفيلم بمقر الأتيليه وسط المدينة.

يروى الفيلم سيرة ذاتية للشخصية الأكثر شهرة في تاريخ بريطانيا السياسي "مارجريت تاتشر" أول رئيسة لوزراء بريطانيا، والتي كانت شخصيتها محور للعديد من الأفلام الروائية والوثائقية ، والبرامج التلفزيونية ، والمسرحيات.

الفيلم إنتاج عام ٢٠١١ ، وقد بلغت تكلفة إنتاجه حوالي ١٤ مليون دولار، وحقق أرباحًا تقدر بحوالي ١١٤ مليون دولار، كما حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثلة.

المرأة الحديدية بطولة ميريل ستريب، جيم برودبنت، ايان جلين.