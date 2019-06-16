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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو من موقع حادث انقلاب حافلة سياحية، بالقرب من منتجع كيمر السياحي، في أنطاليا بتركيا.
وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصًا على الأقل، من بولندا وروسيا والنرويج.