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بالفيديو.. انقلاب حافلة سياحية في تركيا

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 4:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 4:17 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو من موقع حادث انقلاب حافلة سياحية، بالقرب من منتجع كيمر السياحي، في أنطاليا بتركيا.

وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصًا على الأقل، من بولندا وروسيا والنرويج.

 


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