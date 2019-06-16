محافظ البحيرة يعفي المدير التنفيذي لمشروع التدريب المهني ويحيله للتحقيق

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قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إعفاء المدير التنفيذي لمشروع التدريب المهني من موقعه وإحالته للتحقيق، وحصر وسحب جميع الأعمال المسندة للمشروع؛ لتقاعسه وعدم التزامه بالمواعيد المقررة لإنهاء أعمال ترميمات مكتبة مصر العامة بكفر الدوار.

جاء ذلك خلال جولته اليوم، بمركز ومدينة كفر الدوار؛ لمتابعة عددًا من المشروعات المنفذة، حيث تفقد الأعمال والترميمات الجارية بمكتبة كفر الدوار.

وتلاحظ للمحافظ بطء تنفيذ الأعمال وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة لترميم المكتبة، وأعرب عن استيائه الشديد وقرر منح مهله لا تزيد عن شهر واحد لاستلام المكتبة وافتتاحها في العيد القومي للمحافظة.

الجدير بالذكر أن فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار هو أول فرع إقليمي في سلسلة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، والذى سيعمل على إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتحقيق العدالة الثقافية بين جموع مواطني المحافظة.