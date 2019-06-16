جامعة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لدار الكتب

وقع الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم الأربعاء، مذكرة التفاهم المشتركة للتعاون بين الجانبين في إمداد الجامعة بنسخ من الوثائق والمخطوطات التي تخص الجامعة لإيداعها بالمتحف الوثائقي الذي تقوم الجامعة بإعداده لحفظ ما تملكه من وثائق تاريخية في شتى المجالات.

وأشار الدكتور الكردي إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم الهيئة بإمداد الجامعة بكل ما تحتاجه من نسخ الوثائق والمخطوطات والخرائط وكل ما يتعلق بالجامعة منذ إنشائها، كما ستساهم في عملية معالجة أو ترميم الوثائق داخل الجامعة وكذلك عملية الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، وعقد الندوات وورش العمل بالجامعة لتعريف العاملين بنظم الحفظ والأرشفة الورقية والإلكترونية وطرق الترقيم، فضلاً عن إرسال زيارات لدار الكتب بالقاهرة للتعرف على ما هو جديد وتبادل الخبرات.

ولفت الدكتور عزمي إلى الدور الثقافي الذي تقدمه الهيئة لروادها وعملها المستمر للارتقاء بخدماتها لتلبية احتياجات الباحثين وملاحقة التطورات السريعة في مجال نقل المعلومات، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتفعيل قانون الإيداع للمحافظة على النتاج الفكري والثقافي وحماية حقوق المؤلف، فضلاً عن جميع وحفظ التراث الفكري والثقافي للدولة، وإتاحة النتاج الفكري والثقافي للمستفيدين، وتوثيق ورقمنة الأعمال الفكرية.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب مستشار رئيس الجامعة لشئون المكتبات، والدكتورة هانم عبدالرحيم المشرف على مكتبات الجامعة، وأشرف حافظ أمين عام الجامعة، ومصطفى باشا مدير عام شئون المكتبات، وخميس عبدالحليم محمد رئيس وحدة التوثيق والمراجعات بالجامعة.