جامعة سوهاج تستعد لافتتاح كلية «الحاسبات والذكاء الاصطناعي» بمقرها الجديد

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لافتتاح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد 2019-2020، في قاعة مجلس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور النميري علام القائم بتسيير أعمال الكلية، وعدد من الإداريين.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة الاحتياجات الفعلية للكلية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطاقم الإداري الخاص بها، وكذلك التجهيزات الفنية والمادية الخاصة بالمعامل وقاعات التدريس، مشيرا إلى أن الدراسة بالكلية ستبدأ من العام الدراسي الجديد 2019-2020 في مقر الكلية الملحق بكلية الطب البيطري بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح عزيز أن الكلية تضم 4 أقسام، وهي: (علوم الحاسب، ونظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، وشبكات الحاسب)، على أن يكون التخصص بداية من السنة الرابعة.

ومن جانبه، قال الدكتور النميري إن الاجتماع ناقش عدد من المقترحات الفنية الخاصة بالكلية، منها: (الشعار، والمكاتب الخاصة بالإداريين، والتوسع في فتح قسم للذكاء الاصطناعي).

جدير بالذكر أن طابع التنسيق الخاص بالكلية مدون عليه "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بدلا من "كلية الحاسبات والمعلومات".