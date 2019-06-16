دراسة: الطيور شديدة البطء في التكيف مع التغير المناخي

قال باحثون من أكثر من دولة إنه على الرغم من أن الطيور تمتلك العديد من الاستراتيجيات للتعامل مع التغير المناخي إلا أنها لا تستطيع مجاراة سرعة هذا التغير، مما يجعل عددا من الأنواع الحية مثل طائر القرقف وخطاف المخازن (سنون المخازن) وطائر العقعق الأوروبي، مهددة على المدى البعيد.



توصل الباحثون في معهد لايبنيتس لأبحاث حيوانات الحدائق والحيوانات البرية وباحثون دوليون، إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات 71 دراسة.



ونشرت نتيجة البحث العلمي في العدد الحالي من مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" المتخصصة.



قالت فيكتوريا رادشوك، من معهد لايبنيتس إن "بعض أنواع الطيور مثل القرقف الأزرق والقرقف الكبير وصقر العويسق والقيق الأوراسي تضع بيضها مبكرا خلال السنة، وتضع عددا أكبر من البيض إجمالا، ولكن سرعة تكيفها لن تكفي على المدى البعيد للحفاظ على النوع".



أضافت رادشوك أنه "لا تزال هناك على الرغم من ذلك فجوة بين الوقت الأصلي لاحتضان البيض والاحتضان الأمثل له" حيث إن الاحتضان يكون الأفضل والأمثل في الوقت الذي توفر فيه الطبيعة الغذاء الأوفر، وفقال لرادشوك.



وأشار أصحاب الدراسة إلى أن بعض أنواع الطيور لا تنجح في التكيف، مثل طائر المور الشائع، "حيث لا تشعر هذه الطيور بأن الظروف قد تغيرت وأن عليها هي الأخرى أن تكيف دورة تناسلها تبعا لهذا التغير".



وأكدت رادشوك أن نتائج الدراسة مقلقة.