الوساطة الإفريقية: نتوقع استئناف المفاوضات بين «العسكري السوداني» وقوى التغيير

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، في خبر عاجل، أن الوساطة الإفريقية أوضحت أنها تتوقع استئناف المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني السبت المقبل.

وأعلن الجيش السوداني، مساء اليوم، عن إحباط محاولة إنقلابية شارك فيها رئيس الأركان وضباط بجهاز الأمن.

ويُذكر أن المجلس العسكري السوداني وتحالف لقوى المعارضة،خلال الشهر الجاري، على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، خلال الفترة المقبلة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.