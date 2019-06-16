مسؤول روسي: موسكو تسعى لجعل واشنطن تنفذ التزاماتها تجاه معاهدة «ستارت»

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف "إن بلاده ستعمل من أجل تنفيذ الجانب الأمريكي لكامل التزاماته المتعلقة بمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت)".

وأضاف ريابكوف، خلال كلمه له أمام لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي(الغرفة العليا للبرلمان) اليوم الأربعاء: "لقد أعلنا عن الانتهاكات الأمريكية قبل وبعد تاريخ استحقاق هذه المعاهدة، وقمنا مع الأمريكيين بالبحث المكثف عن طرق لحل هذه المشكلة". وتابع: "نحن لم نجد الحل حتى الآن لهذه المشكلة ".. مشيرا إلى أن تصرفات الولايات المتحدة تُقوض معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية وتخلق سابقة خطيرة لتفسير أحادي الجانب للالتزامات الرئيسية لهذه الاتفاقية الدولية للحد من التسلح.

وأكد ريابكوف أن بلاده ستسعى للتوصل إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكام معاهدة (ستارت) من قبل الجانب الأمريكي.

يشار إلى أن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة عام 2010، دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، وتنص على أن كل طرف يقلل من ترساناته النووية بحيث لا تتجاوز الكميات الإجمالية للأسلحة بعد سبع سنوات أكثر من 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات وقاذفات ثقيلة، وكذلك 1550 رأسا حربياً و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة .

ويُلزم الاتفاق روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات مرتين في السنة حول عدد الرؤوس والصواريخ الحاملة، وجاء الموعد النهائي في 5 فبراير 2018، والذي كان يجب على روسيا والولايات المتحدة تحقيق معايير معاهدة (ستارت-3) خلاله، ومن المقرر أن تنتهي مدة المعاهدة في عام 2021 .