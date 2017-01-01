دعوات لكنائس الروم الأرثوذكس بإطلاق أنشودة التضرع للسيدة العذراء حدادا على آيا صوفيا

أعلنت كنائس الروم الأرثوذكس بمختلف دول العالم أن اليوم الجمعة حداد على تحويل "آيا صوفيا"، إلى مسجد، ‏عقب قرار رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، وإقامة أول صلاة بها، لتستجيب لهذه ‏الدعوة كنائس كاثوليكية وأرمينية عالمية.‏



وأطلق رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس، "دعوة ‏أرثوذكسية عالمية"، لجميع الكنائس فى العالم، بإجراءات اليوم الجمعة إبان تحويل آيا صوفيا في ‏القسطنطينية - ولم يستخدم كلمة إسطنبول- إلى مسجد، على رأسها الحداد العام، شاكرا فى ‏الوقت ذاته الكنائس الكاثوليكية فى أمريكا على الاستجابة والانضمام ليوم الحداد.‏



وطالب خلالها بترتيل أنشودة التضرع للسيدة العذراء، وهي أنشودة وضعتها الكنائس لشكرها، بسبب أنها حفظت مدينتها ‏القسطنطينية ونجَّتها من كوارث عديدة قبل ذلك.



وبحسب موقع "ماري بيدجز" فإن نص الأنشودة: "أكتُبُ لكِ راياتِ الغَلَبة، يا جُنديَّةً مُحامية، وأقدِّمُ لكِ الشُّكرَ ‏كمُنقَذَةٍ منَ الشَّدائد، لكنْ بما أنَّ لكِ العزَّةَ التي لا تُحارَب، أعتقيني من صنوفِ الشَّدائِد، حتى ‏أصرخَ إليكِ: إفرحي يا عروسًا لا عروسَ لها".