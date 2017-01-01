دعوات لكنائس الروم الأرثوذكس بإطلاق أنشودة التضرع للسيدة العذراء حدادا على آيا صوفيا

أعلنت كنائس الروم الأرثوذكس بمختلف دول العالم أن اليوم الجمعة حداد على تحويل "آيا صوفيا"، إلى مسجد، عقب قرار رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، وإقامة أول صلاة بها، لتستجيب لهذه الدعوة كنائس كاثوليكية وأرمينية عالمية.
وأطلق رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس، "دعوة أرثوذكسية عالمية"، لجميع الكنائس فى العالم، بإجراءات اليوم الجمعة إبان تحويل آيا صوفيا في القسطنطينية - ولم يستخدم كلمة إسطنبول- إلى مسجد، على رأسها الحداد العام، شاكرا فى الوقت ذاته الكنائس الكاثوليكية فى أمريكا على الاستجابة والانضمام ليوم الحداد.
وطالب خلالها بترتيل أنشودة التضرع للسيدة العذراء، وهي أنشودة وضعتها الكنائس لشكرها، بسبب أنها حفظت مدينتها القسطنطينية ونجَّتها من كوارث عديدة قبل ذلك.
وبحسب موقع "ماري بيدجز" فإن نص الأنشودة: "أكتُبُ لكِ راياتِ الغَلَبة، يا جُنديَّةً مُحامية، وأقدِّمُ لكِ الشُّكرَ كمُنقَذَةٍ منَ الشَّدائد، لكنْ بما أنَّ لكِ العزَّةَ التي لا تُحارَب، أعتقيني من صنوفِ الشَّدائِد، حتى أصرخَ إليكِ: إفرحي يا عروسًا لا عروسَ لها".