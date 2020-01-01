ترامب يلغي مؤتمر الحزب الجمهوري في فلوريدا مع تصاعد الإصابات بكورونا

(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيلغي أجزاء رئيسية من مؤتمر الحزب الجمهوري في فلوريدا الشهر المقبل، مشيرا إلى زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة بجنوبي الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب من البيت الأبيض: "نظرت إلى فريقي وقلت أن توقيت هذا الحدث ليس صحيحا"، مشيرا إلى "تصاعد" الحالات في الولاية. وقال "يجب أن أحمي الشعب الأمريكي".

ونقل الجمهوريون المؤتمر إلى فلوريدا بعد أن قال حاكم نورث كارولينا إنه لا يستطيع ضمان تنظيم حدث طبيعي، لأن السلطات ستفرض قيود التباعد الإجتماعي وقواعد أخرى.