 أوربان يقترب من إحكام سيطرته على الإعلام بالمجر بعد انهيار أهم موقع إخباري - بوابة الشروق
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أوربان يقترب من إحكام سيطرته على الإعلام بالمجر بعد انهيار أهم موقع إخباري

المجر - ارشيفية
المجر - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 10:04 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 10:04 م
اقترب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من السيطرة شبه الكاملة على وسائل الإعلام، بعدما انهار الموقع الإخباري الالكتروني الأكثر تأثيراً في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكثر من 70 صحفيا في موقع "إندكس" قد استقالوا اليوم الجمعة، وذلك بعد يومين من قيام الناشر بإقالة رئيس التحرير، واستقالة موظفين بسبب "ضغوط صريحة" قالوا إنها تهدد الاستقلال التحريري للموقع.

ومن المرجح أن يمثل رحيلهم نهاية أكثر من 20 عاما لموقع "إندكس" باعتباره أكثر الإصدارات الرقمية نجاحا في البلاد، والذي كان واحدا من الأشواك القليلة في جنب أوربان بمقاومته الضغوط للسير على خطى الحكومة.

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