إيران تقدم شكوى إلى «إيكاو» جراء تهديد مقاتلات أمريكية لطائرتها المدنية

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أعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية أنها قدمت شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني(ايكاو) بشأن تهديد تعرضت له طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية ماهان فوق الأجواء السورية من قبل طائرتين حربيتين أمريكتين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) اليوم الجمعة.

وقال بيان للمنظمة، إن إيران قدمت شكوى إلى (إيكاو) بشأن تصرفات سلاح الجو الأمريكي ضد طائرة ركاب إيرانية وطالبت بإجراء دراسة فورية للقضية.

وأضاف البيان أن منظمة الطيران المدني تعتبر تصرفات المقاتلتين الأمريكيتين اللتين أعاقتا حركة طائرة ركاب إيرانية انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومعاييره ومعايير الملاحة الجوية.

كانت طهران، ذكرت في وقت سابق أنها تدرس اتخاذ خطوات قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تردد أن مقاتلة امريكية اقتربت بشكل خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري.

وقالت نائبة رئيس الدولة للشؤون القانونية، لايا جونيدي، "تهديد طائرة ركاب في مجال جوي محايد هو انتهاك دولي واضح لأمن الطيران المدني"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلب الإيرانية (إسنا).

وبالتالي يمكن لإيران تحريك دعوى قضائية وإحالة الحادثة لمنظمة الطيران المدني الدولية ومحكمة العدل الدولية، بحسب جونيدي.

مازالت وزارة الخارجية الإيرانية تحقق في تفاصيل القضية وسوف تقدم بيانا في وفت لاحق.

كانت هيئة الاذاعة والتليفزيون الإيرانية الحكومية، أفادت بأن طائرة ركاب إيرانية تعرضت للتهديد من قبل طائرتين مقاتلتين في المجال الجوي السوري أمس الخميس.

واضطرت الطائرة التابعة لشركة ماهان للطيران لخفض مستوى ارتفاعها لمنع حدوث تصادم، مما أدى إلى إصابة العديد من الركاب في هذه العملية.

وتمكنت الطائرة من الهبوط في بيروت كما هو مخطط وعادت بسلام إلى طهران.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد أشارت في البداية إلى تورط إسرائيل ولكن الجيش الأمريكي أكد فيما بعد أن أحد مقاتلاته اقتربت من طائرة الركاب لتحديد هويتها .

وقال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن طائرة أمريكية من طراز إف-15 أجرت خلال مهمة روتينية فحصا بصريا قياسيا لطائرة الركاب "على مسافة آمنة تبلغ ألف متر تقريبا".

وأضاف أنه تم إجراء الفحص للتأكد من سلامة أفراد التحالف في الموقع العسكري الأمريكي في التنف.

وتابع أنه "بمجرد أن حدد طيار المقاتلة إف-15 الطائرة بأنها طائرة ركاب تابعة لشركة ماهان إير، ابتعدت الطائرة إف-15 بأمان عن الطائرة".