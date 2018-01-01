صحيفة: الكويت ترفض مشاركة العراق في مفاوضات الحدود البحرية بين الكويت والسعودية وإيران

(د ب أ)

قالت مصادر كويتية رفيعة إن الحكومة العراقية طلبت قبل نحو شهرين من الكويت المشاركة في مفاوضات الحدود البحرية الثلاثية بين الكويت والسعودية وإيران، الأمر الذي جعل الكويت ترد على الرسالة العراقية برسالة حاسمة، مفادها أنه "لا يحق لكم المشاركة في هذه المفاوضات".

ونشرت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر غدا الجمعة معلومات من عدد من المراسلات والمحاضر الرسمية؛ التي أظهرت تعرض الكويت لابتزاز سياسي من قبل بغداد، حسبما ذكرت الصحيفة، من أجل الحصول على مساعدات مالية نقدية، أو على شكل استثمارات لمساعدة الحكومة العراقية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة نتيجة انهيار أسعار النفط، التي تفاقمت أكثر مع تفشي جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن المصادر القول: "إن الكويت خاطبت السعودية مستفسرة عما إذا كانت الرياض قد تلقت رسالة عراقية مماثلة بشأن المشاركة في المفاوضات"، مضيفة أن "الحكومة العراقية تستغل عددا من الملفات العالقة مع الكويت، منها ترسيم الحدود البحرية وتعميق خور عبدالله، للضغط على الكويت، بهدف تحقيق بعض المكاسب التي تسهم في تجاوز العراق أزمته الاقتصادية الداخلية".

ووفق المصادر، فإن "ورقة الضغط العراقية على الكويت تأتي في سياق فشل محاولات الحصول على مساعدات مالية جديدة، كانت تتصدر أجندة وزير المالية العراقي علي علاوي لدى زيارته الكويت أواخر أيار/ مايو الماضي".

وأشارت المصادر إلى أن "رد الكويت كان واضحا بأنها تعهدت بتقديم مليارَي دولار خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي استضافته عام 2018، لتمويل مشاريع تنموية، إلا أن الجانب العراقي منذ ذلك الوقت لم يرد، ولم يحدد تلك المشاريع، كما يمارس أسلوب المماطلة في عقد اللجنة المشتركة الكويتية - العراقية، التي على أجندتها العديد من الملفات التي تريد الكويت الانتهاء منها".

وأوضحت المصادر أن "محاولات بغداد المستمرة للضغط من أجل الحصول على دعم مالي واقتصادي تأتي على خلفية رغبة الولايات المتحدة في انتزاع العراق من الحضن الإيراني وإعادته إلى الحضن العربي، بما يسهم في زيادة الحصار الاقتصادي الأمريكي على طهران"، لافتة إلى أن "الجانب الأمريكي في إطار سعيه لتطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران يدعم مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يدفع باتجاه تخلي بغداد عن شراء الكهرباء والغاز من طهران لوقف تمتّعها بهذا المورد المالي".