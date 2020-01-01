الجزائر تتابع التحقيقات في وفاة أحد مواطنيها ببلجيكا للكشف عن ملابساتها

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أكدت الجزائر اليوم الخميس أنها تعمل على تسليط الضوء على ملف وفاة المواطن الجزائري قادري عبد الرحمن رضا المدعو "أكرم" بمدينة "أنفرس" ببلجيكا يوم 19 يوليو الجاري وكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الوفاة.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم الخميس إن الجزائر عبر ممثليتيها الدبلوماسية والقنصلية ببلجيكا تعمل على تسليط الضوء على هذا الملف وكشف كل الملابسات المحيطة به، من خلال الاتصال الدائم والمستمر بكل من عائلة المواطن المتوفي والسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية، مؤكدا أن ملف المواطن الجزائري المتوفي في ظروف يجري الكشف عنها يحظى باهتمام بالغ ومتابعة عن كثب من السلطات العليا في الجزائر.

وأشار البيان إلى أنه تم إصدار تعليمات إلى السفارة الجزائرية والقنصلية العامة ببروكسل لتقديم كامل المساعدة والدعم اللازمين الى عائلة المواطن المتوفي، مضيفا أن أجهزة الوزارة ستعمل على متابعة تطورات هذا الملف ومسار التحريات والتحقيقات الجارية لاستجلاء كل ظروف الحادث الذي تسبب في وفاة المواطن الجزائري.





