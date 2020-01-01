إصابة 15 مشرعا بكورونا في زامبيا

قال وزير الصحة في زامبيا تشيتالو شيلوفيا اليوم الجمعة، إنه بعد إجراء الكشف على جميع نواب البرلمان ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تبين إصابة 15 منهم بالفيروس الفتاك.

وصدرت الأوامر بإجراء الفحوصات بعد وفاة اثنين من النواب مطلع الأسبوع الجاري، وكانت وفاة أحدهما بـ "كوفيد-19"، وهو المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس. وحتى ذلك الحين ، يبلغ عدد أعضاء البرلمان الزامبي 158 عضوا .

وفى الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الحكومة الكينية سايروس أوجونا أيضا ثبوت إصابته بالفيروس، وكتب في بيان له نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ظهور أعراض خفيفة عليه، وأنه يتلقى العلاج الطبي في منشأة عزل.

وفى جنوب أفريقيا تم مؤخرا نقل وزيرين إلى المستشفى بعد إصابتهما بالمرض المميت .

وحتى الآن، أبلغت زامبيا عن 584ر3 حالة إصابة بفيروس كورونا، في حين سجلت كينيا 601ر15 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا من أنه في أعقاب بداية بطيئة للجائحة في القارة الإفريقية، فإن أعداد الحالات آخذة في الارتفاع الآن بسرعة.