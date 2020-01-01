 تسلا تقاضي ريفيان بسبب ادعاءات بسرقة أسرار الشركة وإغراء موظفيها - بوابة الشروق
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تسلا تقاضي ريفيان بسبب ادعاءات بسرقة أسرار الشركة وإغراء موظفيها


نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 6:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 6:54 ص

(د ب أ)

رفعت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا دعوى قضائية ضد شركة ريفيان المنافسة لها، مدعية أنها سرقت أسرار الشركة ومحاولة إغراء موظفيها بشكل غير قانوني.

واتهمت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، في الدعوى القضائية بشأن المنافسة غير العادلة المرفوعة في محكمة سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا، منافستها بـ "مخطط ينذر بالخطر" لإغراء الموظفين من أجل الحصول على معلومات سرية.

ووفقًا للشكوى فإن "سرقة معلومات تسلا السرية والمفيدة بشكل تنافسي عند مغادرة الموظف لتسلا متوجها إلى جهة عمل جديدة هو أمر خاطئ ومحفوف بالمخاطر بشكل واضح".

ورفضت ريفيان يوم الخميس تلك الادعاءات، وقال متحدث "إن مزاعم هذه الدعوى لا أساس لها وتتعارض مع ثقافة ريفيان وروحها وسياسات الشركة".

وقال المتحدث باسم ريفيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عند الانضمام إلى ريفيان، نطلب من جميع الموظفين التأكيد على أنهم لم يقدموا ولن يقوموا بإدخال الملكية الفكرية لأصحاب العمل السابقين في أنظمة ريفيان".


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