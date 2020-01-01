الكاتب الإيراني بهروز بوخاني يحصل على حق اللجوء في نيوزيلندا

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أعلن معهد التعليم النيوزيلندي، اليوم الجمعة، أن الكاتب الإيراني الكردي بهروز بوخاني سيصبح زميل أبحاث في جامعة كانتربري.

وذكرت الجامعة في بيان، أن حكومة نيوزيلندا منحت بوخاني صفة لاجئ.

وقال بوخاني، إن قرار منح اللجوء منحه شعورا بالأمن.

وتابع أنه سيتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة في نيوزيلندا.

ووصل بوخاني، الذي يعمل في مجال الصحافة الاستقصائية بوطنه إيران والذي تعرض للاضطهاد بسبب تقاريره ودعمه لاستقلال الأكراد، لأول مرة إلى نيوزيلندا في نوفمبر الماضي للمشاركة في مهرجان أدبي.

وأمضى السنوات الست الماضية في الاحتجاز من قبل السلطات الأسترالية في بابوا غينيا الجديدة.