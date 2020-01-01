 الكاتب الإيراني بهروز بوخاني يحصل على حق اللجوء في نيوزيلندا - بوابة الشروق
الجمعة 24 يوليه 2020 11:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الكاتب الإيراني بهروز بوخاني يحصل على حق اللجوء في نيوزيلندا

ولنجتون - د ب أ
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 11:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 11:11 ص

أعلن معهد التعليم النيوزيلندي، اليوم الجمعة، أن الكاتب الإيراني الكردي بهروز بوخاني سيصبح زميل أبحاث في جامعة كانتربري.

وذكرت الجامعة في بيان، أن حكومة نيوزيلندا منحت بوخاني صفة لاجئ.

وقال بوخاني، إن قرار منح اللجوء منحه شعورا بالأمن.

وتابع أنه سيتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة في نيوزيلندا.

ووصل بوخاني، الذي يعمل في مجال الصحافة الاستقصائية بوطنه إيران والذي تعرض للاضطهاد بسبب تقاريره ودعمه لاستقلال الأكراد، لأول مرة إلى نيوزيلندا في نوفمبر الماضي للمشاركة في مهرجان أدبي.

وأمضى السنوات الست الماضية في الاحتجاز من قبل السلطات الأسترالية في بابوا غينيا الجديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك