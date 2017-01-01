المصري يفوز على طلائع الجيش وديا

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حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على طلائع الجيش في المباراة الودية الثانية التي اقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب، بنتيجة 1-0، في اللقاء الي يستعد من خلاله الفريقين لعودة مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المصري الظهير الايمن كريم العراقى في الدقيقة ٤ من الشوط الاول بتسديد قوية بقدمه اليسرى في ثاني مباريات الفريق البورسعيدي ضمن سلسلة المباريات الودية بمعسكره المغلق ببرج العرب.

واستغل الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري المباراة لتثبيت التشكيل الأساسي لزيادة التفاهم والانسجام بين الخطوط مع استغلال عنصر الخبرة.

ودفع العشري ببعض العناصر خلال الشوط الثانى لتجديد الدماء وتنشيط الصفوف.

ومن المقرر ان يخضع لاعبو المصرى للمسحة الطبية السادسة صباح غدا السبت بمقر إقامة المعسكر المغلق ببرج العرب.