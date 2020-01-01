 هايكو ماس يعرب عن تقديره لاهتمام السلطات العراقية بقضية المواطنة الألمانية المفرج عنها - بوابة الشروق
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هايكو ماس يعرب عن تقديره لاهتمام السلطات العراقية بقضية المواطنة الألمانية المفرج عنها

الناشطة الألمانية هيلا ميفيس
الناشطة الألمانية هيلا ميفيس
(د ب ا)
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 10:01 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 10:01 م
أكّد وزير الخارجيّة العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، عمق ورُسُوخ العلاقات الثنائيّة بين بغداد وبرلين، وحرص العراق على الارتقاء بآليّات التعاون بين البلدين وُصُولاً إلى تحقيق تطلّعات كلا الشعبين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه حسين من نظيره  الألمانيّ هايكو ماس الذي أعرب عن شكره للوزير العراقي والحُكُومة، والأجهزة الأمنيّة لاهتمامها "البالغ بمسألة ضيفة العراق الناشطة الألمانيّة هيلا ميفيس التي حرّرتها الأجهزة الأمنيّة العراقيّة من خاطفيها في غُضُون 72 ساعة".

في السياق ذاته بيَّن حسين أنّ"رئيس الوزراء، والوزراء المعنيّين كانوا يُتابعون قضيّة المُواطِنة الألمانيّة المُختطَفة منذ الساعات الأولى لاختطافها، وما قامت به الحُكُومة هو من صميم واجباتها".

كان اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قد أعلن في وقت سابق اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.ا) تحرير ميفيس في عملية استخبارية.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين اختطفوا المواطنة الالمانية في بغداد ليلة الاثنين الماضي.

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