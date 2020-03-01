إيطاليا تفرض الحجر الصحي على المسافرين من رومانيا وبلغاريا

أعلنت إيطاليا اليوم الجمعة، أنها ستفرض قواعد الحجر الصحي على أي شخص يدخل من بلغاريا ورومانيا، كجزء من احتياطات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا فى بيان له " لقد وقعت لتوي مرسوما جديدا يأمر بالحجر الصحي للمواطنين الذين بقوا في رومانيا وبلغاريا خلال الأيام الـ 14 السابقة " .



ومنذ أن أعادت إيطاليا فتح حدودها أمام الأجانب في 3 يونيو الماضي ، تعد هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها إيطاليا قواعد الحجر الصحي على المسافرين من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي .



بيد أن البلاد تطبق بالفعل قواعد الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنجن للتنقل الحر.



ومن المحتمل أن يكون لقرار اليوم الجمعة، تأثير كبير حيث أن إيطاليا موطن لجاليات كبيرة من المهاجرين من بلغاريا ورومانيا.