أورهان باموك: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد خطوة شعبوية من أردوغان

قال الروائي التركي الحاصل على جائزة نوبل، أورهان باموك، اليوم الجمعة، إن قرار إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد هو خطوة شعبوية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورسالة مفادها أن حزبه العدالة والتنمية الحاكم لم يعد يحترم المبادئ العلمانية التي وضعها الزعيم المؤسس لتركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.



وأضاف باموك في مقابلة مع موقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيليه":"يريدون أن يقولوا لبقية العالم إننا لسنا سعداء جداً مع الغرب. هذه ليست رسالة تعجبني".



وأعرب باموك عن اندهاشه لعدم اعتراض أحزاب المعارضة على هذه الخطوة، وقال "إنهم لا يرفعون أصواتهم لأنه لا توجد حرية تعبير عن الرأى في تركيا للاعتراض عن هذا القرار والدفاع عن مبادئ أتاتورك".



وقال باموك إنه على الرغم من أنه كان هناك رغبة شائعة بتغيير وضع آيا صوفيا بين العديد من الناس في تركيا، وأن مصير آيا صوفيا يجب أن يقرره الشعب التركي، إلا أن هناك الكثيرون من الذين يعارضونه.



وقال الروائي التركي:"كمواطن تركي ومثل الملايين من المواطنين العلمانيين، أنا ضد ذلك. ولسوء الحظ، لا يُسمع صوتنا".



وتم تحويل آيا صوفيا، التي بنيت في الأصل ككاتدرائية بيزنطية في عام 537، إلى مسجد في أعقاب الفتح العثماني لاسطنبول في 29 مايو 1453، ثم أصبحت متحفًا في عام 1935 تحت رئاسة أتاتورك.



ولطالما طالب الإسلاميون في تركيا بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد. وفي 10 يوليو الجاري، أعلن أردوغان فتح آيا صوفيا للصلاة أمام المسلمين بعد أن قرر مجلس الدولة - أعلى محكمة إدارية في تركيا - أن تحويل المبنى إلى متحف كان قرارا غير قانوني.



وانضم أردوغان إلى مئات المصلين اليوم الجمعة في آيا صوفيا، في أول صلاة جماعية للمسلمين أقيمت في المعلم الاسطنبولي منذ 86 عامًا.