رئيس الآثار الاسلامية: لدينا 36 أثرا في منطقة جبانات المماليك لم تُمس بأي سوء

جدد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الاثار الاسلامية بالقاهرة، التأكيد على أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتزعم هدم مقابر المماليك، هي أحواش حديثة وليست لها أية علاقة بالآثار، مشيرًا إلى أن الآثار المسجلة في سجلات الآثار ومتعلقة بمقابر المماليك هي 36 أثرًا مسجلًا في منطقة جبانات المماليك.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أن آثار مقابر المماليك لم تتعرض لأي سوء، متابعا: «مقابر المماليك لم يُمس أثر منها بسوء وكلها كويسة، ومسئول عن كلامي ووزارة الاثار أصدرت بيان منذ أيام وقلنا مفيش أثر تم هدمه.

واستكمل: «لو كلامي مش مظبوط كان ممكن الناس تكذب ويصوروا وده يدل على ان بيان المجلس الاعلى للاثار صادق وسليم»، كما كذب الشائعات التي تزعم هدم مقابر المقريزي وابن خلدون، قائلا: «مدفونين فى اماكن اخرى وليست فى جبانات المماليك».



