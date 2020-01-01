أحيا الفنان الكبير هانى شاكر، أمس الخميس، أول حفل غنائي له "اون لاين"، من داخل قصر عابدين، والذي تم بثه عبر منصة "شاهد VIP" تحت شعار "حفلات الصيف .. مكملين معاكم"، لإسعاد الجمهور في المنازل في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وقدم شاكر خلال الحفل باقة من أغنياته الشهيرة، منها ( لسه بتسألي، بحبك أنا، ياريتني، علي الضحكايه وغيرها، كما أهدى لمصر أغنية يا أحلى اسم في الوجود بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

يذكر أن شاكر طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "هتعدى"، عبر موقع يوتيوب، والتي يبث من خلالها الأمل للجمهور في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وهي من كلمات الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.

كما طرح في أبريل الماضي أغنية "ادعوا لمصر"، وتضمن الكليب مشاهد لعدد من المناطق الأثرية، وهي كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير.