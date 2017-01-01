محافظ بورسعيد يشدد على دور الأجهزة التنفيذية في توعية المواطنين ومنع استغلالهم

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهمية الدور الفعال والإيجابي للأجهزة التنفيذية بالمحافظة في توعية المواطنين بالأحداث الجارية والتطورات التي تشهدها المحافظة في كافة المجالات، والتواصل أولا بأول مع المواطن لتوضيح كافة الملفات والقضايا التي يحتاجها المواطنين.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، بالأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الحالية.



وأكد محافظ بورسعيد أن الفترة الراهنة تتطلب تكثيف حملات التوعية للمواطن لمنع محاولات استغلال المواطن وإثارته نحو العديد من الأحداث والقضايا، وكذلك التصدي بكل حزم لمحاولات بث الشائعات والأخبار المغرضة، والنيل من استقرار وسلامة البلاد، خاصة فى هذه المرحلة والتي تواجه فيها البلاد العديد من التحديات الداخلية والخارجية.



وأشار إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تواصل العمل ليلا ونهار لتحقيق أفضل مستوى خدمي وحضاري للمواطن وأننا نستهدف في المقام الأول راحة ورضا المواطن، مشددا على ضرورة الحرص من محاولات البعض الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية فقط، مناشدا المواطنين بالوعي والإدراك بما يحدث وعدم الانسباق وراء أصحاب المصالح الشخصية.