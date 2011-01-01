احتجاجات على عزم بولندا الانسحاب من اتفاقية مكافحة العنف الأسرى

احتشد متظاهرون بعد ظهر اليوم الجمعة في عدد من المدن بأنحاء بولندا للتعبير عن معارضتهم لخطة الحكومة لانسحاب البلاد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف الأسرى ، والمعروفة أيضا باتفاقية اسطنبول عام 2011.



وتجمع عدة مئات من المتظاهرين في وارسو أمام مقر أوردو يوريس، وهي جمعية محافظة متشددة تشن حملة ضد الاتفاقية.



وقالت مارتا ليمبار من جمعية إضراب المرأة بأنحاء البلاد مخاطبة الحشد: "لن تسرقوا قانوننا. لن تسرقوا دولتنا. سوف نحميها".



وقالت أورسولا نوفاكوفسكا من مركز حقوق المرأة إن الانسحاب من الاتفاقية سيزيد من تدهور معايير حماية حقوق المرأة.