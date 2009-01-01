 الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 1820 سائقا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 1820 سائقا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 4:46 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 4:46 م

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ألف و٨٢٠ سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.
جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق - المحال التجارية - المنشآت الحكومية والخاصة - البنوك - جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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