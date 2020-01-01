بنك روسيا المركزي يقلص أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

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خفض بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، لكنه فاجأ معظم خبراء الإقتصاد في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" باختيار تقليص أصغر مما أقره في اجتماعات عقدت مؤخرا ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتم تقليص سعر الفائدة القياسي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 25ر4 بالمئة، طبقا لما ذكره البنك المركزي في بيان اليوم الجمعة.

وتوقع 13 محللا في استطلاع لوكالة بلومبرج شمل 39 حدوث تلك الخطوة، فيما توقع 24 تقليصا أكبر. ورأى اثنان عدم حدوث أي تغيير.

وستعقد حاكمة البنك، الفيرا نابيولينا مؤتمرا صحفيا في الساعة الثالثة بتوقيت موسكو.