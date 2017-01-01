مصدر مقرب من الصدر: إطلاق سراح الناشطة الألمانية دون القبض على خاطفيها

كشف مسؤول عراقي مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة، أن الناشطة الألمانية هيلا ميفيس تم إطلاق سراحها من منطقة مؤمنة أمنيا وعسكريا.



وقال حاكم الزاملي الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تم "إطلاق سراح الناشطة الألمانية المختطفة من منطقة مؤمنة أمنيا وعسكريا ومراقبة بالكاميرات بالقرب من بيوت ضابطين كبيرين في أجهزة أمنية حساسة".



وأضاف أن العملية التي تمت "دون إلقاء القبض أو تحديد الجهة الخاطفة، يثير الشكوك وعلامات التعجب والاستفهام على أن عملية الخطف تمت بحرية ونأمل أن لا تتكرر".



من جانب آخر ذكرت صديقة للناشطة الألمانية التي تم تحريرها اليوم من قبل قوات عراقية أن هيلا ميفيس ربما ستغادر العراق في وقت لاحق من هذا اليوم.



وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ ) وطلبت عدم الإشارة إلى اسمها: "لم يتسن لنا الاتصال بها هاتفيا أو رؤيتها لغرض تقديم التهاني لها، ويبدو أنها ستغادر العراق إلى ألمانيا".



وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي وزع في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قواتها تمكنت من تحرير ميفيس، "بعد ما يقرب على 72 ساعة من اختطافها بمنطقة الكرادة ببغداد، وجرت عملية التحرير في إحدى مناطق الرصافة".



وذكر البيان: "أن المؤسستين الأمنية والقضائية مستمرة بجهود المتابعة والملاحقة القانونية للجناة بغية تقديمهم للعدالة".



كان مسلحون مجهولون قد اختطفوا الناشطة الألمانية ليلة الاثنين الماضي في بغداد.