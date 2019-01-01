تأجيل تحقيق في هجمات مسجدي نيوزيلندا مرة أخرى

تم تأجيل تحقيق رفيع المستوى في الهجمات الإرهابية على مسجدين في نيوزيلندا وقعا عام 2019، وقتل فيهما 51 شخصا وأصيب عشرات آخرون للمرة الثالثة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية تريسي مارتن في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم تمديد موعد تقرير اللجنة الملكية للتحقيق حتى 26 نوفمبر المقبل.

وأضافت "أن طلب الهيئة الملكية لمزيد من التمديد لتقريرها يعود إلى التأخيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19".

ولم يتمكن الموظفون والوكالات ذات الصلة من الوصول إلى المرافق المؤمنة أثناء الإغلاق في نيوزيلندا، ما تسبب في حدوث تأخيرات.

وتابعت مارتن أن هذه ستكون المرة الثالثة والأخيرة التي سيتم فيها تأجيل الموعد.

وسيحقق التقرير، الذي كان من المقرر في البداية أن يعلن في ديسمبر 2019، في كيفية وإمكانية تنفيذ الهجوم، وكيف حصل المسلح على أسلحته ودور وكالات الأمن والاستخبارات.