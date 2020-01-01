ترامب: الأطفال سيكونون أقل عرضة للإصابة بـ«الفيروس الصيني» إذا ذهبوا إلى المدارس

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأطفال سيكونون أقل عرضة للإصابة بـ«الفيروس الصيني» إذا ذهبوا إلى المدارس، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الأطفال ستكون حالتهم بسيطة إذا تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيصدر دليلًا بشأن كيفية إعادة فتح المدارس بشكل آمن.

وذكر أن أكثر من 99% من حالات الوفاة بفيروس «كوفيد - 19» بالولايات المتحدة الأمريكية تعود لبالغين، قائلًا إن الولايات المتحدة أجرت 50 مليون فحص لفيروس كورونا، وهو ما لم تقم به أي دولة أخرى.

وأشار إلى أن العالم أجمع يمر بأوقات عصيبة؛ نتيجة الأزمة، وهو ما أكدته الاتصالات التي أجراها مع قادة دول العالم، خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه يعتزم إعادة الولايات المتحدة لما كانت عليه.

وتابع: «قمنا بعمل جيد، لدينا أفضل اقتصاد في العالم، أغلقنا الحدود وأنقذنا أرواح الملايين»، معقبًا على الاتفاقية التجارية مع الصين «تعني أقل بالنسبة لي الآن».