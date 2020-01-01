﻿حصاد البرلمان الأسبوعي: الموافقة على 13 مشروع قانون واتفاقية وإرسال قوات لحماية الأمن القومي

أسفر حصاد مجلس النواب الأسبوعي يومي الأحد والاثنين الماضيين عن الموافقة بشكل نهائي على (13) مشروع قانون واتفاقية.. وأحال المجلس قانون إلى مجلس الدولة، كما وافق أيضاً على مجموع مواد (3) قوانين أخرى وأرجأ التصويت عليها لجلسات قادمة.. ووافق بالأغلبية علي التعديل الوزاري المحدود بتعيين اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلفاً للفريق الراحل محمد العصار.

وذكر تقرير الحصاد الأسبوعي اليوم الجمعة، أنه في جلسة تاريخية لمجلس النواب وافق بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واستهل المجلس جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالوقوف حدادا على روح الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الراحل والذي وافته المنية يوم 6 يوليو 2020، واستعرض المجلس كتاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري محدود بترشيح اللواء مهندس محمد أحمد مرسي خلف الله وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفاً للفريق الراحل محمد العصار، ووافق المجلس على ذلك بالأغلبية المطلوبة، وتقدم رئيس المجلس بالتهنئة للوزير الجديد متمنياً له التوفيق في استكمال مسيرة من سبقوه من أجل غد أفضل لمصر.

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 في مجموع مواده، وذلك بعد إعادة المداولة، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

وأكد الدكتور علي عبد العال أن مجلس النواب يدعم حقوق العمال ومكتسباتهم ويستهدف الحفاظ عليها قائلاً: "الإنتاج يقوم على العمال، وجائحة فيروس كورونا أرسلت لنا رسالة بأن أي دولة في الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، فالصناعة قوامها العامل، والزراعة قوامها الفلاح، وهؤلاء هم أساس الإنتاج".

وشدد الدكتور عبد العال على أن" مجلس النواب أكثر من يدافع عن حقوق العمال، ولا أريد أن يوجه النقاش وكأن المجلس يستهدف تصفية شركات قطاع الأعمال، المجلس يطالب دائماً بالحفاظ على حقوق العمال، ومشروع القانون يستهدف تطوير الشركات والقضاء على خسائرها".

وفى كلمته خلال الجلسة، أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن أي بيع لشركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال مزاد للحصول على أعلى سعر ممكن.