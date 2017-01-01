المرصد السوري: انفجارات قوية تهز ريف القنيطرة بالقرب من الحدود الإسرائيلية

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع سلسلة انفجارات في ريف محافظة القنيطرة، جنوب غربي سورية، بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وأضاف المرصد أنه لم تتوافر حتى الآن معلومات عن طبيعة الانفجارات التي وقعت اليوم الجمعة، ولكنه أشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت، بحسب تقارير، لأهداف مجهولة.

وذكر نشطاء في المنطقة أن قوات الحكومة السورية المتمركزة في ريف القنيطرة أطلقت النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع انفجارات على الجانب السوري من الحدود، مشيرا إلى تضرر أحد المنازل ومركبة مدنية على الجانب الإسرائيلي نتيجة شظايا.

ولم يعلق الجيش السوري حتى الآن على نبأ الانفجارات.

وأفاد المرصد يوم الاثنين الماضي بمقتل خمسة عناصر، على الأقل، من الميليشيات الموالية لإيران في هجمات صاروخية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وأشار المصدر إلى أن عنصرا من حزب الله اللبناني، كان بين القتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، إنه بصدد إرسال تعزيزات إلى حدود البلاد الشمالية، في ظل تصاعد التوترات مع حزب الله.