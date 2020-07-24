 الزمالك ردا على مدح الكاف لجماهيره: نفتخر بمشجعينا - بوابة الشروق
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الزمالك ردا على مدح الكاف لجماهيره: نفتخر بمشجعينا

محمد جلال
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 8:12 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 8:27 م

رد نادي الزمالك، على مدح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بجماهير القلعة البيضاء قبل مباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.

وكان الكاف قد أشاد بجماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدا أنه العامل الأساسي في إشعال روح المنافسة بين اللاعبين والفوز بأي لقاء.

وتباهى الحساب الرسمي للزمالك بجماهيره على تويتر مشيرا إلى أنهم أهم نقاط الفوز للفريق في أي مباراة.

يذكر أن الكاف حتى الآن لم يحدد البلد المستضيف لمواجهات نصف نهائي دوري الأبطال وذلك بعد اعتذار الكاميرون بشكل رسمي عن استضافتها. 

 


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