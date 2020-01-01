الأوقاف: الإيسيسكو تدرج وثيقة القاهرة للمواطنة ووثيقة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ضمن إعلانها للتضامن الأخلاقي

قالت وزارة الأوقاف، إن منظمة الإيسيسكو أدرجت كلا من وثيقة القاهرة للمواطنة الصادرة عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية والذي عقد بالقاهرة في سبتمبر عام ٢٠١٩م تحت عنوان: "فقه بناء الدول رؤية عصرية" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووثيقة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ، ضمن إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي الصادر عن المنتدى الدولي للمنظمة والذي تناول دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات بمشاركة الرئيس التشادي إدريس ديبي، ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور سالم محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو ، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم .

كما تلقى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطابا من معالي الأمين العام لمنظمة الإيسيسكو أشاد فيه بكلمة مصر التي ألقاها وزير الأوقاف في افتتاح المنتدى الذي عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 / 7 / 2020 وما تضمنته هذه الكلمة من جوانب هامة أسهمت في إثراء ونجاح المنتدى .

ووجه جمعة الشكر للمدير العام لمنظمة الإيسيسكو على تبني المنظمة لوثيقة القاهرة للمواطنة في إعلان المنتدى، وفِي اتصال هاتفي أكد كل من وزير الأوقاف المصري والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو على مواصلة التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في كل ما من شأنه ترسيخ القيم الإنسانية وإحلال السلام العالمي وترسيخ أسس الحوار والعيش المشترك بين الناس جميعا ، واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه .