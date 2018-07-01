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دفع الأكراد ثمنا سيئا، لقاء سيطرتهم منفردين على حقول شمال شرق سوريا بدعم أمريكى منذ انسحاب الحكومة السورية من المنطقة؛ إذ أن حقول النفط أصبحت لعنة على المزارعين والرعاة بالمنطقة الذين يفقدون ثروتهم من الماشية بشكل متواصل جراء تسمم المياه بالنفط.

ونقلت فرانس 24، عن عبد الكريم مطر أحد أهالى قرية أبو هاجر قوله، إن حصانين عربيين له ماتا عند شربهما من مياه نهر كابر بالقرب من حقل رميلان النفطى.

ويضيف مطر أن محاصيل القرية معظمها فسد بينما تنتشر الأمراض الجلدية بين الأهالى.

وأفادت المنظمة الهولندية للسلام بأن حقل رميلان الواقع قرب إحدى القواعد الأمريكية سرب آلاف براميل النفط فى مجارى مياه الشرب خلال 6 سنوات ماضية.

ويقول ويم زويجنينبيرغ مدير المنظمة، إن الأهالى تركوا مياه الأنهار وأصبحوا يشربون المياه الجوفية إلا أنها لم تلبث أن تتلوث أيضا وأصبح الأهالى فى أزمة مياه.

ويروي حسن محمود أحد الرعاة أن العديد من مواشى الأهالى تنفق جراء التلوث، مشيرا إلى خرافه التي تشرب صوفهم من النفط كثيرا.

وأضاف حسن أن الأطفال فى قريته تل عدس لا يتحملون التلوث والكثير منهم يتلقي جلسات التنفس بالأوكسجين بالمستشفيات للعلاج.

وتقول بيرفونين عمير مسؤولة البيئة بالإدارة الكردية بالقامشلى، إن الإدارة على علم بالتلوث الشديد الذى سببه النفط دون وجود حل قوى نظرا للتكلفة المادية المترتبة على أى حل.

وذكرت المنظمة الهولندية أيضا في تقريرها الأخير، أن ظاهرة مصافى النفط المحلية زادت خطورة الأمر لانتشارها قرب ضفاف الأنهار ما يزيد تلوثها.