ايموبيلي: نشعر بالفخر للتأهل لدوري الأبطال بعد غياب 13 عاما

أعرب شيرو ايموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك كالياري، وجعله في صدارة هدافي الكالتشيو للموسم الحالي.

ورفع ايموبيلي رصيده من الأهداف لـ31، وبفارق هدف وحيد عن كريستيانو رونالدو، صاحب المركز الثاني، ليظل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإيطالي في موسمه الحالي مشتعلًا حتى اللحظات الأخيرة.

وقال إيموبيلي بعد انتهاء المباراة:" أنا سعيد، ومن المناسب أن نحتفل بعد تحقيق هدف مهم لنا وهو ما فعلناه قبل ثلاث جولات من النهاية".

وأضاف:" نشعر بالفخر رغم الصعوبات التي مررنا بها بعد فترة العزل العام، هذا أمر لم يحققه لاتسيو منذ أعوام".

وحصل لاتسيو، صاحب المركز الرابع برصيد 72 نقطة، على آخر مقعد لإيطاليا في دوري الأبطال في الموسم المقبل ليعود للبطولة بعد غياب 13 عاما.

وقبل ثلاث جولات من النهاية ما زال لاتسيو يملك فرصة ضئيلة للتتويج باللقب إذ يتأخر بثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي خسر 2-1 أمام مستضيفه أودينيزي في وقت سابق من يوم الخميس.