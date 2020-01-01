 ديزني تؤجل طرح مولان وأفاتار وستار وورز - بوابة الشروق
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ديزني تؤجل طرح مولان وأفاتار وستار وورز


نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 3:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 3:26 ص

(د ب أ)

أجرت ديزني تغييرات كبيرة على جدولها الزمني لإطلاق الأفلام، قائلة إنها لن تطلق "مولان" في الولايات المتحدة في 21 آب/أغسطس، دون تحديد موعد جديد، في حين أعلنت أن فيلمي "ستار وورز" و"أفاتار" سيجري تأجيل موعد طرحهما لعام كامل .

وقال متحدث باسم الشركة في بيان إن الدافع وراء الخطوة كان بسبب "إغلاق دور السينما ووقف الإنتاج".

وأضاف المتحدث: "خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح من الواضح أنه لا يمكن القيام بشيء كما مخطط له عندما يتعلق الأمر بكيفية طرح الأفلام خلال هذه الأزمة الصحية العالمية".

وشهد عدد من الأفلام الأخرى أيضا تغييرا في تاريخ طرحها.


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