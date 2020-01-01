الفنان الرائد محمود سعيد في إصدار تذكاري خاص لمجلة فنون بهيئة الكتاب

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صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي، العدد رقم 26 من مجلة "فنون" برئاسة تحرير د. حاتم حافظ، الذي يحتفي بالدور العظيم لرائد الفن التشكيلي المصري "الفنان محمود سعيد"، وذلك من خلال إصدار تذكاري خاص يستعرض مسيرة لا تنسى في تاريخ الفن التشكيلي المصري والعالمي.



ويأتي إصدار "محمود سعيد" في 116 صفحة من القطع الكبير، ويشمل أكثر من 20 مقالا لنخبة من كبار الكتاب والنقاد والفنانين الذين يعملون على تحليل تأثيرات "محمود سعيد" على الحياة الفنية والثقافية والاجتماعية في مصر وعالميا وخلال فترات زمنية ممتدة بطول مشوار عبقرية محمود سعيد.



كتب رئيس تحرير "فنون" د. حاتم حافظ افتتاحية العدد، تحت عنوان "الشغف بمصر"، وقال: "في العشرينيات أسس الفنان محمود سعيد وآخرون جماعة سميت "جماعة الخيال"، وأن الخيال هو ما كان ينقص الجسد الميت ليصعد من قبره، الخيال في مواجهة كل موات وصلابة وموروث قديم، الخيال في مواجهة العادة والتقليد، الخيال في مواجهة النقل والجمود والرتابة، الروح التي كانت تنقص مصر هي روح الخيال، المبادرة، الشجاعة، المقاومة، التبصر، الاعتزاز بالذات، ولهذا فإننا إذ نستعيد محمود سعيد في هذا العدد من فنون، فنحن نستعيد روح مصر في أجمل لحظات تجددها، لعلنا بهذه الاستعادة نصل ما انقطع".



وأهدت هيئة تحرير "فنون" الإصدار التذكاري إلى روح الكاتب الكبير الراحل "جمال الغيطاني"



وتحتفي المجلة في عددها التذكاري الجديد الصادر تحت عنوان "محمود سعيد" بالحالة التي صنعها الفنان السكندري العالمي بجوار رفاقه في جماعة الخيال، والتي غيرت الحركة التشكيلية المصرية، وذلك من خلال ملف خاص قدمه الكاتب الصحفي مصطفى طاهر تحت عنوان "البحث عن محمود سعيد"، وتنفرد فيه "فنون" بنشر نصوص وشهادات تنشر للمرة الأولى باللغة العربية لماري كافاديا وأحمد راسم وغيرهم من رواد الحركة التشكيلية في مصر خلال النصف الأول من القرن الماضي، بالإضافة إلى حوار مع محمود سعيد ينشر للمرة الأولى قام بإجرائه الناقد "جون موسكاتيللي" عام 1936م وقامت بترجمته إلى اللغة العربية "دينا قابيل".



وولد الفنان الرائد محمود سعيد في الإسكندرية عام 1897م، وهو أحد الرواد الذين وضعوا أسس الفن التشكيلي المصري، وهو ابن لرئيس وزراء مصر سابقا محمد سعيد باشا، حصل على جائزة الحقوق الفرنسية عام 1919م، والتحق في نفس العام بأكاديمية جولتان بباريس وظل يمارس هوايته الفنية على الرغم من التحاقه بسلك النيابة، الذي تدرج فيه حتى أصبح قاضيا كبيرا، قبل ان يرسخ لنفسه كأحد أبرز علامات الفن التشكيلي في الشرق الأوسط، والذي حققت لوحاته أرقام مبيعات هي الأعلى في تاريخ الفن التشكيلي المصري.



العديد من خفايا شخصية محمود سعيد، تتكشف خلال صفحات الإصدار التذكاري في حواره مع "جون موسكاتيللي"، الذي ينشر للمرة الأولى وعبر فيه "سعيد" عن تركيبته الفكرية والثقافية.



وتضمن باب "سكرين" عرض الناقدة السينمائية "صفاء اللليثي" لأول فيلم تسجيلي عن محمود سعيد، وكتبت تحت عنوان "البرجوازي الكبير الذي أحب شعبه ووطنه".وفي باب تياترو، كتبت الأستاذة الدكتورة أمل نصر، تحت عنوان "حوارت الجسد والمشهد".



في باب تشكيل، كتبت الشاعرة زيزي شوشة تحت عنوان "جدارية أبدية لمصر"، بينما قدم الناقد التشكيلي صلاح بيصار عرض شامل لمنجز لوحات "سعيد"، تحت عنوان "أيقونة التصوير المصري الحديث"، ويكشف كل من فاطمة الحفني وأدم ياسين مكيوي عن أصداء محمود سعيد على الساحة العالمية وقاعات الفن الدولية تحت عنوان "عالمية محمود سعيد"، بالإضافة إلى ثلاث شهادات تاريخية لرمسيس يونان وراتب صديق ومحمد صدق الجباخانجي"، من أرشيف الهيئة المصرية العامة للكتاب.



في باب عمارة، كتبت القاصة "هند جعفر"، تحت عنوان "ثنائية الإلتزام والفتنة"، بالإضافة إلى جولة "فنون" داخل مجمع متاحف محمود سعيد في الإسكندرية.



وفي باب رقص، كتب القاص "شريف صالح"، تحت عنوان "الرقص الخفي.. رحلة نحو السماء"، بينما قدمت الأستاذة الدكتور ماجدة سعد الدين "باب موسيقى"، تحت عنوان "بين المادية والروحانية".



يفتتح "شريف الشافعي" باب أدب، تحت عنوان "الدهشة خارج البرواز"، ويصحبنا الناقد الكبير "بدر الدين أبو غازي"، وزير الثقافة الأسبق، في رحلة لإستكشاف "ملامح من الإنسان والفنان"، خلال شهادته التاريخية من أرشيف هيئة الكتاب، ويكتب الشاعر "سمير درويش" تحت عنوان "أيام الفلاحة المصرية.. وجه مصر في القرن العشرين"، وتقدم "هبة عبد الستار" رؤيتها لمحمود سعيد في المكتبة العربية، تحت عنوان "تأثير فكري وإجتماعي للفن"، بينما يكتب الخبير في قوانين حقوق الملكية الفكرية د.ياسر عمر أمين، عن "الكاتالوج المسبب ودوره في معالجة إشكاليات لوحات محمود سعيد، بالإضافة إلى مقطع من كتاب الروسي أناتولى بوجدانوف "الفنون التشكيلية في جمهورية مصر العربية"، تحت عنوان "نظرة محمود سعيد.. إشراق وحرية"، من ترجمة أشرف الصباغ.



كتب الناقد المسرحي "باسم صادق" خاتمة الإصدار التذكاري تحت عنوان "سر المهنة الأولى"، وتضمن العدد مقال د.محمد سليمان عبد المالك، تحت عنوان "فيل في الغرفة"، والروائي إبراهيم فرغلي، الذي كتب عن "الأرستقراطي الذي أحتفى ببنات البلد".



يذكر أن "فنون"، مجلة شهرية تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د. هيثم الحاج علي ، ويرأس تحريرها د. حاتم حافظ ، وتتكون هيئة تحريرها من الناقد المسرحي باسم صادق، نائبا لرئيس التحرير، والكاتب الصحفي مصطفى طاهر، مديرا للتحرير، ورامز عماد، ونبيلة عبد الله، سكرتيرا التحرير، والمخرج الصحفي أحمد سعيد، مديرا فنيا، والسيد عبد النبي، مديرا فنيا مساعدا، وعمرو مغيث، مصححا لغويا، والمتابعة غادة ميسرة.