3 عاطلين وراء سرقة عمال مصنع ملابس في 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة القبض على 3 عاطلين لسرقتهم العاملين بمصنع ملابس فى منطقة 15 مايو.

وكان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة 15 مايو، بتحرير عامل وعاملة بمصنع ملابس، بلاغا بأنهما عقب خروجهما من المصنع محل عملهما، وسيرهما اعترض طريقهما 3 أشخاص أدليا بأوصافهما التقريبية وهددوهما بسلاح أبيض "كتر " كان بحوزة أحدهم واستولوا منهما على هاتفين محمول كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.

توصلت جهود التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص عاطليّن سائق، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم الهاتفين المستولى عليهما، وسلاح أبيض "كتر" المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجني عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفين، ووجهوا للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه.