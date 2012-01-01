رئيس اتحاد الكرة في تونس وديع الجريء من بين المرشحين لرئاسة الحكومة

قال مصدر من حزب "حركة تحيا تونس" اليوم الجمعة، إن رئيس اتحاد الكرة وديع الجريء، هو من بين مرشحي الحزب لرئاسة الحكومة التي يجري التشاور بشأنها.



وخصص الحزب الممثل في البرلمان والذي يرأسه رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد مجلسه الوطني أمس الخميس، لتقديم مرشحيه للمنصب ليكون بديلا لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.



وكشف عضو في الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحزب حدد خمسة مرشحين لتقديمهم إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومن بينهم رئيس اتحاد الكرة وديع الجريء.



ويعد ترشيح الجريء وهو دكتور في الطب ويرأس اتحاد الكرة منذ 2012، مفاجئا إذ لا يملك تجارب سياسية لكنه حقق نجاحات في إدارة الاتحاد وتعزيز موارده المالية.



وسيكون الجريء مرشحا إلى جانب أسماء أخرى أكثر تمرسا في العمل السياسي والحكومي مثل الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار السابق وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، وهما من بين الأوفر حظا للمنصب.



وقدمت الأحزاب والكتل البرلمانية مرشحيها للمنصب إلى رئيس الحكومة مع انتهاء مهلة التشاور المحددة في الدستور منتصف ليل أمس. ويتوقع أن يعلن الرئيس سعيد عن المرشح في وقت لاحق لتكوين حكومة في آجال لا تتجاوز الشهر.



وكان إلياس الفخفاخ أعلن استقالته من منصبه في منتصف الشهر الجاري لشبهة تضارب مصالح ضده ما يزال القضاء يحقق بشأنها.