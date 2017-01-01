تعليق عضوية رابطة لاعبي كرة القدم في كوت ديفوار بسبب دروجبا

قرر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو»، عضوية رابطة لاعبي كرة القدم في كوت ديفوار لرفضها دعم ترشيح اللاعب الدولي السابق ديدييه دروجبا، لرئاسة الاتحاد الوطني بحسب تقارير صحفية، الجمعة.

وأعلن «فيفبرو» في رسالة مؤرخة بيوم الخميس إلى رئيس الرابطة سيريل دومو، جاء فيها «نحن فيليب بيات رئيس فيفبرو، ويوناس باير-هوفمان، الأمين العام، نعلن تعليق عضوية رابطة لاعبي كرة القدم في ساحل العاج بأثر فوري»، واشارت الرسالة إلى أن «تدخله (دومو) الاستثنائي» محفز بـ «إلحاح شديد».

ويأتي تعليق عضوية الرابطة العاجية بعد اصدارها قرارا في 13 يوليو بعدم دعم دروجبا للترشح لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقررة في الخامس سبتمبر.

ومنحت الرابطة دعمها لنائب الرئيس الحالي لاتحاد اللعبة أدريس ديالو ما قد يؤدي إلى استبعاد المهاجم السابق لتشيلسي الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي من السباق الرئاسي لأنه لم يحصل حتى الآن على أي دعم.

من بين المجموعات الخمس التي يمكنها دعم المرشحين، قامت أربع مجموعات باختيار مرشحها بالفعل، وحدها رابطة الأطباء لم تعلن بعد عن مرشحها.

واعتبر «فيفبرو» في رسالته اللاذعة أن «القرار المجحف» الذي اتخذته الرابطة العاجية من المرجح أن «يؤثر سلبيا، في كوت ديفوار وخارجها، على الدفاع عن حقوق لاعبي كرة القدم، وهو الهدف ذو الأولوية بالنسبة لفيفبرو وأعضائها».

وأضافت الرسالة «الرابطات والنقابات الأعضاء في فيفبرو هي في خدمة لاعبي كرة القدم وتقديم مطالبهم أو شكاويهم. ومع ذلك، فإن قراركم يظهر تجاهلا صارخا لهذا الالتزام وعدم مراعاة الأعضاء».

وأشار «فيفبرو» إلى أن رابطة لاعبي كرة القدم في كوت ديفوار «ارتكبت العديد من الانتهاكات القانونية الخطيرة في السنوات الأخيرة».

وتابع «تعليق العضوية يعني ان الرابطة تفقد على الفور كل حقوقها كعضو في فيفبرو بما في ذلك حقوق الدخل».