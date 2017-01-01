بلجيكا: زيادة الإصابات الجديدة بكورونا بمقدار الضعف خلال أسبوع

أفادت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة في بلجيكا، اليوم الجمعة، بارتفاع حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بنحو 89 بالمئة خلال أسبوع.

وتأتي هذه الزيادة بعد مرور ستة أسابيع على إعادة فتح الحانات والمطاعم في أنحاء البلاد.

وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بالفيروس في المتوسط يوميا، وذلك خلال الفترة من 13 يوليو إلى 20 يوليو الحالي.

وأشارت إلى أن متوسط الإصابات اليومية بلغ نحو 117 حالة خلال الفترة من 7 يوليو إلى 13 يوليو الجاري.

وأوضحت الهيئة أن متوسط حصيلة الوفيات اليومية جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بنحو 67 بالمئة خلال نفس الفترة.

وتعد بلجيكا، التي يبلغ عدد سكانها 5ر11 مليون نسمة، ضمن الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الفيروس، حيث سجلت إجمالا نحو 65 ألف إصابة، و 10 آلاف وفاة حتى الآن.

وخففت الحكومة البلجيكية العديد من تدابير الإغلاق ابتداء من أواخر مايو، وأعادت فتح المطاعم والحانات أوائل يونيو.

وبعد فترة طويلة من التراجع في أعداد المصابين بعد مرور فترة الذروة منتصف أبريل، بدأت الهيئة في 11 يوليو الجاري تسجيل زيادة طفيفة في حالات الإصابة اليومية الجديدة.

وعلى وقع الزيادة في أعداد الإصابات اليومية، قررت بلجيكا أمس الخميس عدم المضي قدما في المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الإغلاق، وأعلنت قواعد أكثر صرامة لارتداءالكمامات في الأماكن العامة.